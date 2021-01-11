С начала года из Екатеринбурга вывезли более 112 тысяч тонн снега

За январь 2021 года сотрудники коммунальных служб вывезли из Екатеринбурга более 112 тыс. тонн снега, сообщил официальный портал города. Для устранения льда на дорогах и тротуарах было использовано более 1,2 тыс. тонн противогололедных материалов и 464 тонны мелкофракционного щебня.
По данным официального портала города, на время новогодних каникул в районных дорожно-эксплуатационных участках (ДЭУ) был сформирован достаточный запас горюче-смазочных материалов, а обработка дорог и тротуаров ПГМ и мелким щебнем охватывала все городские территории.