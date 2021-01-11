На Кубани в 2020 году на развитие сельских территорий потратили 660 млн рублей

На комплексное развитие сельских территорий Краснодарского края в 2020 году потратили 660 млн руб. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По словам заместителя губернатора Кубани Андрея Коробки, всего благодаря госпрограмме в регионе реализовали более 50 проектов, в том числе восстановили историко-культурные памятники, обустроили парки, построили спортплощадки для маломобильных людей и площадки накопления ТКО и пр.

В Брюховецком районе в рамках госпрограммы возвели двухэтажный дворец водных видов спорта с бассейном с шестью дорожками по 25 метров и тренажерным залом. В поселке Первомайском Белореченского района построили детский сад на 80 мест, спорткомплекс, водопроводные сети и линии электропередачи.

Кроме того, почти 500 семей благодаря госпрограмме воспользовались льготной сельской ипотекой со сниженной ставкой до 3%. Сумма займов составила около 900 млн руб.

Наталья Решетняк