Вынесен приговор экс-сотруднице департамента образования Самары за 12 эпизодов мошенничества

Советский районный суд Самары приговорил бывшего ведущего специалиста отдела функционирования и развития дошкольного образования управления развития дошкольного образования профильного департамента Светлану Зеленину к трем годам лишении свободы в колонии-поселении. Об этом сообщается на сайте суда.

Бывшая чиновница признана виновной в совершении 12 эпизодов мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ранее СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили о том, что Светлана Зеленина незаконно получала деньги от заведующих самарских детсадов. Вознаграждение передавалось за покровительство руководителям организаций, написали журналисты.

Сообщником Светланы Зелениной СМИ назвали бывшего сотрудника департамента образования Александра Антонова, который вместе с обвиняемой получил в общей сложности более 1 млн руб. Ранее он был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии.

Георгий Портнов