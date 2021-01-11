Тесты на COVID-19 собирают очереди

В Москве выстроились очереди за тестами на коронавирус. Спрос на них возрос под конец новогодних праздников. Анализы вынуждены сдавать туристы после заграничных поездок и сотрудники компаний, которых не коснулась «удаленка». С какими трудностями они столкнулись? Об этом — Иван Корякин.

Скачок спроса лаборатории фиксировали еще в конце декабря, когда тесты понадобились туристам — та же Турция требовала справки об отсутствии коронавируса. Но большей популярностью тесты стали пользоваться под конец каникул. В очереди в лабораторию можно было потерять час, а то и больше, рассказала “Ъ FM” москвичка Валерия: «Когда мы подошли, мы увидели очень большую очередь, нам пришлось ждать около часа, чтобы зайти просто внутрь, в предбанник. Там были люди с детьми, всем приходилось стоять и ждать достаточно долгое время. К самому “Гемотесту” у меня нет никаких претензий по этому поводу. Там действительно проблема в системе — нужно заполнить все данные перед тем, как сдать сам тест».

С наибольшими трудностями столкнулся именно «Гемотест», возможно, потому что там ПЦР-тест дешевле. Лаборатория еще и отменила предварительную запись из-за того, что некоторые клиенты опаздывали или не приходили вовсе. В любом случае трудности временные, говорит главный менеджер отдела по связям с общественностью лаборатории «Гемотест» Анна Лисовец: «Каникулы закончены, люди готовятся выходить на работу и учебу. Кто-то возвращается из отпуска, в том числе из-за рубежа, и именно поэтому появились временные очереди. Мы наблюдаем рост на 35-40% по сравнению с декабрем, до 42 тыс. анализов в сутки сейчас делается. Когда спадет ажиотажный спрос, незачем даже будет вводить предварительную запись».

Хотя тест на коронавирус, будь то мазок или кровь на антитела, можно сдать бесплатно в городской поликлинике. Правда, зачастую это занимает гораздо больше времени. Жительница района Свиблово Ольга прикреплена к поликлинике в Центральном округе и очень этому рада: «Я, слава тебе господи, не прикреплена к нашей поликлинике №31, которая через дорогу на Снежной, 22 — она перегруженная. Район огромный, тут расширяют постоянно все, а поликлиника эта только одна здесь на Снежной. И там вот говорят, что очереди на месяц».

Корреспондент “Ъ FM” в воскресенье тоже попробовал сдать тест в поликлинике, ближайшим доступным для приема днем оказался четверг. А в частной лаборатории удалось записаться и сдать тест в тот же день. Этим и объясняются очереди в клиники: а как иначе попасть в офис, если работодатель требует справку об отсутствии коронавируса? Хотя это скорее формальность. На кондитерской фабрике «Победа», например, руководство само закупило тест-системы. Гораздо эффективнее брать анализы не у всех подряд, а у тех, кто чувствует себя неважно, говорит президент компании Виталий Муравьев:

«Тестировать всех подряд бессмысленно, мы в это играли еще по весне. Но получается, что если человек чувствует себя здоровым, он внешне здоров, у него нет никаких признаков, то ты у него с помощью ПЦР ничего не обнаруживаешь. Тестировать надо тогда, когда человек почувствовал себя плохо, чтобы понять, что у него коронавирус, либо это грипп, либо это какое-то еще респираторно-вирусное заболевание».

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Россияне не торопились сдавать тесты и потому, что боялись провести праздники в изоляции. С окончанием каникул, пожалуй, анализы уже не так страшны. А насколько правильной оказалась эта стратегия, станет ясно по окончании инкубационного периода.