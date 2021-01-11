Змиевская балка признана объектом культурного наследия

Объект «Змиевская балка — место захоронения мирных жителей и военнопленных, погибших в 1942 году» вошел в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

В апреле 2020 года следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Согласно архивным материалам о массовых убийствах мирных жителей во время Великой Отечественной войны, 11 и 12 августа 1942 года военные Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД вывезли в район Змиевской балки не менее 27 тыс. человек, которых впоследствии расстреляли.

Змиевская балка располагается между Змиевским проездом, ул. Доватора и ул. Заречной. Название территория получила в 19 веке. Здесь находился городской песчаный карьер, в районе которого был основан кирпичный завод. Позже в районе балки образовались два поселка: 1-й Змиевский (переименованный в Западный) и 2-й Змиевский.

Наталья Шинкарева