Игроки воронежского «Факела» прошли медобследование в столичной клинике

Футболисты воронежского ФК «Факел» (единственный представитель Черноземья в Футбольной национальной лиге) 10 января собрались в Москве, сдали тесты на коронавирус и прошли углубленное медицинское обследование в спортивной клинике «Лужники». О стоимости услуги в клубе не сообщают.

По словам врача команды Максима Рудякова, проверять функциональное состояние спортсменов надо не реже, чем раз в полгода: «Самая главная процедура – стресс-тест. Во время этого обследования работу сердца проверяют под серьезной нагрузкой». Согласно прайс-листу клиники, стоимость углубленного обследования одного профессионального спортсмена начинается примерно с 9 тыс. руб. за визит. Напомним, на зимнюю паузу «Факел» ушел, занимая 16-е место в таблице ФНЛ (28 очков). Первенство должно возобновиться 27 февраля.

Какие проблемы возникли у черноземных футбольных клубов в конце 2020 года, читайте в материале «Ъ».

Владимир Зоркий