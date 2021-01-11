Коронавирус стал причиной смерти еще двоих саратовцев

В Саратовской области от коронавируса скончались еще двое человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. Это мужчина 68 лет и женщина 59 лет.

Первый из них страдал недостаточностью кровообращения. Он провел в стационаре двое суток, сутки на ИВЛ.

У женщины имелись сахарный диабет, диабетическая ангиопатия, хронический панкреатит, гепатит. Она провела в стационаре шесть суток, двое из них – на ИВЛ. Имелось поражение легких 90%.

Общее количество смертей от коронавируса в регионе возросло до 444-х.

Марина Ковалева