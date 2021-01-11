В Ярославской области пациентами с коронавирусом занято 74% коек

В Ярославской области во всех медицинских организациях, занимающихся лечением больных с коронавирусом и с типичными клиническими проявлением заболевания, развернуто 2684 койки, сообщили в областном оперативном штабе. По данным оперштаба, в настоящее время занято 74% этих коек.

По информации на 11 января в больницах региона находится 1986 человек с установленным диагнозом COVID-19 и с типичной клиникой заболевания. Из числа госпитализированных 10,8% пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У 82,4% пациентов заболевание проходит в средней степени тяжести. 6,8% пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего лечением пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями в Ярославской области занимаются в 24 медицинских организациях.

Антон Антонов