В Красноярском крае сохраняется риск резкого подъема воды в Енисее

Обстановка на Енисее и Ангаре стабильная, но риски резкого подъема воды, в том числе в Казачинском районе, сохраняются, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на председателя правительства региона Юрия Лапшина. Ситуация находится на особом контроле.

Как сообщают власти, угроза подтопления низменных участков у сел Галанино и Казачинское, а также у деревни Пискуновка возникла еще 7 января. Оперативно было проведено оповещение населения, оказана помощь в извлечении продуктов питания из подпольных помещений, укреплена береговая линия, задействована тяжелая техника, подвозится песчаная смесь.

Подготовлен пункт временного размещения в казачинской средней школе на 150 койко-мест.

Сейчас дорожные службы устраняют последствия подтоплений, автозимники работают в штатном режиме. 13 января планируется запустить переправы через Енисей у села Епишино Енисейского района.

Даниил Тарабукин