В Ярославской области в новогодние праздники родились 258 детей

В Ярославской области в 2021 году за время новогодних праздников родились 258 детей, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов, пожелав жителям региона хорошего начала первой рабочей недели и счастливого 2021 года.

«Хорошие новости! За дни новогодних праздников в нашей области родилось 258 малышей, в нескольких семьях есть двойняшки»,— написал господин Миронов.

Глава региона напомнил, что родители, в семьях которых есть дети до пяти лет, имеют возможность обратиться с заявлением о получении президентской выплаты в размере до 5 тыс. руб. на каждого ребенка. Обращение нужно сделать до 1 апреля 2021 года.

Антон Антонов