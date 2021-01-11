Петербург и Мурино свяжет новый автобусный маршрут

Ленобласть запускает новый автобусный маршрут из западного Мурино до станции метро «Проспект Просвещения». В первый рейс обновленный 205А отправится в ближайшую пятницу, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Трасса нового автобусного маршрута будет проходить от конечной остановки «Ручьевский проспект» в Мурино — по улице Шувалова, Воронцовскому бульвару, дальше через новую развязку с КАД в сторону проспекта Культуры, по Суздальскому проспекту, проспекту Художников — до проспекта Энгельса и станции метро «Проспект Просвещения».

Льготы на проезд также будут действовать. Пока на маршруте №205А будет работать 10 низкопольных автобусов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что от Мурино до Парнаса могут построить легкорельсовую трамвайную линию.