В Курултае Башкирии подготовили законопроект, запрещающий высаживать из автобусов детей без билетов

Курултай Башкирии планирует на пленарном заседании рассмотреть законопроект о запрете высаживать из автобусов детей и подростков, не оплативших проезд. Инициативу разработал депутат фракции ЛДПР Вячеслав Рябов, предлагающий внести изменения в республиканский закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Господин Рябов предлагает запретить водителям муниципальных и межмуниципальных маршрутов высаживать детей младше 16 лет без сопровождения взрослых вдали от остановок, на трассе за городом, вечером и ночью с 22:00 до 6:00, а также в случаях, когда на улице «неблагоприятные метеорологические явления» или мороз ниже минус 20 градусов по Цельсию. В обосновании к проекту депутат отмечает, что в республике были случаи, когда детей подвергали опасности, высаживая их на мороз и в темное время суток.

Как сообщает пресс-служба Курултая, осенью проект прошел публичное обсуждение, его поддержали председатель регионального парламента Константин Толкачев и правительство республики.

Дарья Кучеренко