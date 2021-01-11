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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Самаре установили валидаторы на двух трамвайных маршрутах

В самарских трамваях, работающих на маршрутах №№ 20 и 22, установлены валидаторы. Об этом сообщает МП «ТТУ» в «Твиттере».

Всего установлено более 200 валидаторов. Ранее устройства для самостоятельной оплаты за проезд банковской или транспортной картой были установлены на трамвайном маршруте №5. Наличные платежи по-прежнему принимаются через кондуктора.

Андрей Сазонов


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