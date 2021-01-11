В Самаре установили валидаторы на двух трамвайных маршрутах

В самарских трамваях, работающих на маршрутах №№ 20 и 22, установлены валидаторы. Об этом сообщает МП «ТТУ» в «Твиттере».

Уважаемые пассажиры. В трамваях на маршрутах №20 и 22 установлены валидаторы. Теперь Вы можете оплачить свой проезд самостоятельно, без участия кондуктора. Просим добросовестно оплачивать свой проезд! pic.twitter.com/3KlBjw35yg — ТТУ Самара (@ttusamara) January 11, 2021

Всего установлено более 200 валидаторов. Ранее устройства для самостоятельной оплаты за проезд банковской или транспортной картой были установлены на трамвайном маршруте №5. Наличные платежи по-прежнему принимаются через кондуктора.

Андрей Сазонов