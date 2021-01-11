Активисты ОНФ добились ликвидации 20 свалок в Нижегородской области

В Нижегородской области ликвидировали около 20 несанкционированных свалок бытовых отходов, которые выявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта во время рейдов весной 2020 года. Как сообщили в пресс-службе ОНФ, виновников привлекли к ответственности.

Самые крупные свалки были обнаружены в селе Каменке Воротынского района, Макарьеве Лысковского района и Памяти парижской коммуны Борского городского округа. Так, в Каменке свалка образовалась у монумента Славы павшим воинам. После обращения активистов ОНФ прокуратура обязала чиновников местной администрации убрать мусор. В Макарьеве активисты указали на нарушения содержания контейнерных площадок, после чего прокуратура внесла представление в адрес главы местного сельсовета.

В Борском районе свалка появилась в ходе выполнения работ по реконструкции участка дороги компанией ДСК «Гранит». Выяснилось, что подрядчик нарушил условия контракта по своевременной ликвидации отходов и складировал строительный мусор у дороги. Заказчик — Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) — в одностороннем порядке расторг договор с компанией. Подрядчика оштрафовали на 400 тыс. руб. по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»).

Анастасия Еремина