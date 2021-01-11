Республика Тыва получит 18,4 тысяч доз от коронавируса

В рамках масштабной вакцинации Республика Тыва получит 18,4 тыс. доз от коронавируса, сообщает пресс-служба правительство республики со ссылкой на региональный минздрав.

«На 9 января 2021 года поступило 1,1 тыс. доз вакцины. Кроме того, в сентябре республике выделено 283 вакцины, фактически поступили 142 однодозовые вакцины (50%)»,— говорится в сообщении. Всего регион получил 1242 дозы препарата. В настоящее время привито 118 медицинских работников, которые «получили первое и второе введение».

Проводить вакцинацию будут 19 медорганизаций. Препарат доставят в районы на специальном транспорте, контролируя температурный режим.

В регионах Сибири масштабная прививочная кампания началась 9 декабря. Одними из первых регионов в округе, где началась вакцинация, стали Новосибирская область, Кузбасс и Иркутская область. В первую очередь прививки ставили медработникам, волонтерам и сотрудникам социальных сфер.

Екатерина Лукашевич