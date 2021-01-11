За новогодние праздники более 16 тыс. воронежцев начали искать новую работу

По данным аналитиков HeadHunter, с 1 по 10 января 2021 года свои резюме на сайте компании опубликовали и обновили свыше 16 тыс. жителей Воронежской области. Причем чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Производство, сельское хозяйство», «Административный персонал» и «Транспорт, логистика».

Среди тех воронежцев, которые решили сменить работу в начале года, 52% - мужчины. Кроме того, по данным аналитиков, 59% соискателей имеют больше шести лет опыта. В 37% случаев речь идет о людях в возрасте от 18 до 30 лет, и почти 13% соискателей - старше 50 лет. «Наши исследования показывают, что в 2021-м сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. При поиске важно рассматривать не только вакансии, аналогичные предыдущей должности – интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более сейчас очень востребованы специалисты-«многостаночники», например, химики, умеющие продавать, или программисты, умеющие писать простые и понятные широкой аудитории тексты»,- отметила ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter Валерия Иванова.

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Андрей Цветков