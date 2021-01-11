Коэффициент распространения коронавируса в Оренбуржье составляет 0,95

В Оренбуржье зафиксировано 170 новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 30669. Умерли 389 человек, в том числе пять пациентов за последние сутки.

Коэффициент распространения коронавируса в Оренбургской области составляет 0,95. Лучший показатель в ПФО (0,94) зафиксирован в Чувашии и Удмуртии.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов