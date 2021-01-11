Экс-замглавы Перми вернулся в муниципалитет

Бывший замглавы Перми по градостроительным вопросам Андрей Ярославцев возглавил управление экспертизы и аналитики Пермской думы. Информация об этом содержится на сайте думы. На руководящей должности господин Ярославцев сменил Евгения Сапаркина, исполняющего обязанности главы управления. Господин Сапаркин назначен заместителем начальника управления. Ранее управление возглавлял Денис Ушаков, но покинул должность в октябре прошлого года, так как получил мандат депутата Пермской думы.

Андрей Ярославцев работал вице-мэром Перми с лета 2012-го по осень 2017 года. Он оставил должность на фоне критики градостроительной деятельности мэрии со стороны команды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова.