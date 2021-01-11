В заведениях общепита Ставрополья QR-регистрация посетителей будет осуществляться во все время их работы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление, согласно которому с 11 января организации общепита должны будут осуществлять регистрацию посетителей по QR-коду в течение всего периода рабочего времени заведения. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Ранее требование о QR-регистрации в заведениях общепита действовало в период с 22:00 до 6:00.

Отмечается, новая мера необходима для снижения риска распространения коронавируса. Она обязательна для всех заведений кроме тех, что работают на вынос. «С помощью QR-регистрации посетители этих заведений смогут посредством краевого портала государственных и муниципальных услуг получать уведомления о потенциальной угрозе заражения COVID-19 и возможных контактах с заболевшими»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева