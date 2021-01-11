Утверждены тарифы на социальные услуги в Самарской области

Власти Самарской области утвердили тарифы на социальные услуги в регионе. Соответствующий приказ, подписанный министром социально-демографической и семейной политики региона Мариной Антимоновой, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, тариф на однократную покупку за счет средств получателя соцуслуг и доставку продуктов питания теперь равен 163 руб. Горячий обед теперь будет стоить 177,82 руб. Помощь в приготовлении пищи для жителя региона обойдется в 44,45 руб., само приготовление – в 222,27 руб. Тариф на кормление в регионе теперь составляет 177,82 руб.

Георгий Портнов