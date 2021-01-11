С новым сексом Новый сезон сериала «Секс в большом городе» будет выпущен на сервисе HBO Max

Слухи о перезапуске проекта ходили и ранее, но подтверждение фанаты получили только на днях.

Звезда шоу Сара Джессика Паркер опубликовала тизер в своем Instagram. Ролик состоит из нарезки видов Нью-Йорка и конечного титра, текст которого можно перевести как «история продолжается».

Согласно слухам, в перезапуске не примет участие Ким Кэтролл, исполнявшая роль Саманты. Как утверждает издание Variety, сюжет нового сезона расскажет историю любви и дружбы полюбившимся фанатам героинь Кэрри Брэдшоу (Паркер), Шарлотты Йорк (Дэвис) и Миранды Хоббс (Никсон) с поправкой на их новые возрастные реалии.

Сейчас известно, что сериал будет состоять из десяти получасовых эпизодов. Старт съемок запланирован на начало весны текущего года, естественно, действие будет разворачиваться в Нью-Йорке.