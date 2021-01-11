Застройщик отказался от взыскания с мэрии Уфы свыше 81 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял отказ МУП «Служба заказчика и технического надзора» Уфы от исковых требований к администрации города о взыскании 81,01 млн руб. Причины отказа в материалах дела не уточняются.

«Служба заказчика и технического надзора» Уфы была застройщиком здания школы в поселке Нагаево. В своем иске компания указала, что затратила на строительство здания 461,01 млн руб., а Фонд социальных целевых программ, согласно договору добровольного пожертвования, оплатил только часть расходов — 380 млн руб.

В августе 2020 года арбитражный суд Башкирии отказал «Службе заказчика» в удовлетворении исковых требований и прекратил производство по делу. Суд первой инстанции посчитал, что сумма иска не подлежит взысканию из-за того, что между администрацией Уфы и застройщиком не был заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта.

МУП «Служба заказчика и технического надзора», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2001 года. Выручка предприятия в 2019 году составила 67,88 млн руб., чистая прибыль — 53 тыс. руб.

Майя Иванова