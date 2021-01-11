Саратовскую облдуму покидает еще один единорос

Сдает мандат еще один депутат Саратовской областной думы. О соответствующем решение объявил член «Единой России» Дмитрий Чернышевский.

В опубликованном в Facebook заявлении господин Чернышевский отмечает, что 10 ноября прошлого года он разместил в социальной сети пост о «показушности действий областного правительства в борьбе с эпидемией короновируса и предложил его разогнать». После этого его якобы вызвали в кабинет вице-губернатора Игоря Пивоварова и от имени «высшей партии» предложили уйти из депутатов. «Не буду здесь оценивать этот повод для моей отставки. Скажу только, что я могу им гордиться. Разумеется, мне известна подлинная причина такого решения, да и любой может ее понять, проанализировав список покинувших областную думу в последнее время депутатов и сопоставив его с предстоящими в нашей области событиями. Но я должен сказать, что у меня и самого накопилось многое относительно политики, которую фракция «Единой России» проводит в областной думе», - отметил депутат.

Он, в частности, упомянул решения в области образования и здравоохранения, которые назвал «ошибочными», «бухгалтерскую «оптимизацию» здравоохранения в период пандемии», передачу технических работников, обеспечивающих жизнедеятельность школ, на районные бюджеты «в силу скудости и дефицитности последних», что, по мнению парламентария, ведет «в среднесрочной перспективе к неизбежному закрытию школ в малонаселенных и отдаленных сельских поселениях». В завершении он поблагодарил вице-губернатора Игоря Пивоварова и депутата госдумы Николая Панкова, «подтолкнувших» его принять решение о сдаче мандата.

Как ранее сообщал «Ъ-Средняя Волга», за последние несколько месяцев по разным причинам облдуму покинули единоросы Николай Семенец, Николай Кузнецов, Алла Лосина. Сергей Грачев, Иван Дзюбан, член ЛДПР Дмитрий Пьяных.

Коллега Дмитрия Чернышевского по облдуме единорос Алексей Антонов отметил, что место покидающего парламент депутата займет следующий за ним по списку партиец, кто именно – решит президиум регполитсовета. «Справлялся ли Чернышевский со своей работой как депутат - могут сказать жители избирательного округа, который он представлял. Как исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» в областной думе отмечу, что он посещал заседания, высказывал своё мнение. Порой с ним можно было не согласиться, но полемика всегда была ценна для принятия окончательного решения», - прокомментировал единорос решение однопартийца о сложении полномочий.

Марина Ковалева