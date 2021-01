Как идет языковое развитие двуязычных детей

В последние несколько лет растет интерес к вопросу, оказывает ли использование более чем одного языка положительное влияние на когнитивное развитие. Ответить на этот вопрос попыталась интернациональная команда исследователей.

Россию представляла доцент Казанского федерального университета, заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Института психологии и образования, заведующая научной лабораторией «Клиническая лингвистика» Елена Горобец. Вместе с ней работали ученые еще двух стран — Италии и Словении: Надя Пул и Андреа Марини (Университет Удине), Дарья Полкина (Римский университет Ла Сапиенца), Мартина Озбич (Университет Любляны). Их работа была посвящена оценке рабочей памяти и языковых навыков у итальяно-русскоязычных двуязычных детей, родившихся в Италии и унаследовавших русский язык от родителей.

В недавнем систематическом обзоре сообщалось, что 54,3% рассмотренных исследований показали положительное влияние двуязычия на задачи по оценке управленческих навыков, 28,3% сообщили о смешанных результатах, а 17,4% нашли доказательства против такого положительного эффекта.

Совместное российско-итальянско-словенское исследование было разработано для изучения потенциального воздействия двуязычного контекста на развитие вербальной рабочей памяти на двух разных языках.

Всего в исследовании приняли участие 63 человека. Шесть детей были русскими одноязычными, обучающимися в итальянской школе. Двуязычные дети (15 человек) с рождения знакомились с итальянским и русским языками. Все они родились и выросли в лингвистически смешанных семьях. И 42 ребенка были русскоязычными и итальяноязычными моноязычными людьми, родившимися и получившими образование в своих странах (то есть в России и Италии соответственно).

Для оценки двух языков (русского и итальянского) у двуязычных и соответствующих языков (русского или итальянского) у моноязычных использовались эквивалентные формы одной и той же серии тестов. Оценка уровней невербального логического мышления, фонологической кратковременной и рабочей памяти, а также языковых навыков участников проводилась в тихой комнате в детских школах или домах в соответствии с предпочтениями родителей.

В целом двуязычные люди показали улучшенную вербальную рабочую память по сравнению с моноязычными итальянцами, но не русскими.

Лексические навыки участников двуязычной группы, измеренные по семантической беглости, именованию и лексическому пониманию, оказались довольно ограниченными в русском языке по сравнению с таковыми из одноязычной группы. Их словарный запас в основном состоял из слов со средней и высокой частотой встречаемости. Пассивные, обратимые и отрицательные предложения оказались наиболее сложными для участников, унаследовавших русский язык от родителей.

Текущее исследование подтвердило существование частичного двуязычного преимущества в вербальной рабочей памяти и предыдущие гипотезы о потенциальном влиянии языка на память и когнитивные способности. Ученые настаивают на необходимости проведения точной лингвистической оценки с использованием эквивалентных тестов на языках, используемых двуязычными детьми.

Использованы материалы статьи A characterization of language development in heritage speakers; Nadja Ruhl, Darya Polkina, Elena Gorobets, Martina Ozbi, Andrea Marini; журнал International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.