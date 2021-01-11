Число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 34,6 тыс. случаев

За прошедшие сутки в Самарской области были выявлены 279 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них зафиксированы в Самаре (126), Тольятти (50) и Сызрани (14). Об этом в понедельник сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

С учетом новых случаев всего в Самарской области за время пандемии выявлены 34602 случая коронавирусной инфекции. За этот период в регионе умерли 708 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Среди последних скончавшихся оказались женщина 72 лет с заболеваниями эндокринной системы, женщина 58 и мужчины 65, 82 лет с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также мужчина 68 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой систем и женщина 80 лет с аналогичными проблемами со здоровьем и онкологией.

Георгий Портнов