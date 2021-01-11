Выдача микрозаймов в Удмуртии за январь-ноябрь 2020 года сократилась почти на 10%

За 11 месяцев 2020 года в Удмуртии выдали 212,27 тыс. микрозаймов. Это на 9,7% меньше значения января-ноября 2019 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России выдача за указанный период сократилась на 0,8% — с 16,83 млн ед. до 16,7 млн ед.

Наибольшее количество микрозаймов за 11 месяцев 2020 года выдали в Москве (775,8 тыс. ед.), Московской области (690,4 тыс.), Краснодарском крае (610, 1 тыс.), Свердловской (608,3 тыс.) и Кемеровской (579,8 тыс.) областях. Наибольший рост выдачи по сравнению с январем-ноябрем 2019 года отметили в Кемеровской области (на 14,4%), Приморском крае (на 14%), Московской области (на 9,8%), Москве (на 8,3%) и Иркутской области (на 8,2%). Самое значительное сокращение выдачи зафиксировали в Архангельской (на 20,9%), Белгородской (на 14,5%) и Вологодской (на 14,2%) областях.

«Выдача займов МФО полностью восстановилась после сокращения весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями. В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Однако, стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредитах и кредитных картах»,— подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.