Из первых уст

В 2020 году “Ъ-Ярославль” знакомил читателей информацией, полученной непосредственно от тех, кто принимает решения, чья точка зрения всегда интересна. В течение года было опубликовано много интервью с руководителями региона, с главами городов и районов, с директорами различных предприятий. В сегодняшней подборке “Ъ-Ярославль” напоминает читателям несколько эксклюзивных интервью со знаковыми персонами Ярославской области, представляющими власть, экономику, культуру и бизнес.

Дмитрий Миронов: «Расслабляться нельзя»

О том, какие меры принимает руководство области для защиты населения и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, и о перспективах на «послевирусное» время губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал в интервью “Ъ-Ярославль”.

«При всей сложности, ситуация у нас остается стабильной. С самого начала эпидемии мы приняли необходимые меры, направленные на защиту жителей. Регион был переведен в режим повышенной готовности. Я подписал указ, которым ограничены массовые мероприятия, что особенно важно для того, чтобы остановить распространение инфекции. Введена обязательная самоизоляция для тех, кто старше 65 лет. Считаю это важным решением, позволившим оградить от инфекции находящихся в группе риска пожилых людей. Сразу же началась подготовка медицинских учреждений к возможному наплыву больных коронавирусом. Развернуты дополнительные койки, продумана схема маршрутизации больных. Дополнительно приобретено необходимое медицинское оборудование. Считаю, что принятые меры дают результат. В нашем регионе, который граничит со столицей и Московской областью, удается не допускать взрывного роста заболеваний»,— рассказал глава региона.

Сергей Пускепалис: «С удвоенной силой мы пытаемся отдать долги прошлого сезона»

После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, перед открытием нового театрального сезона в ярославском драматическом театре имени Федора Волкова, художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис рассказал в интервью “Ъ-Ярославль” о том, какие изменения произошли в театре и что ждет зрителей в новом творческом сезоне.

«Волковский театр подготовил репертуар из 15 спектаклей, которые будут идти на основной исторической сцене, и четырех - на камерной сцене. Основа репертуара – спектакли, которые у нас уже были, остались в списках и будут показаны в течение этого сезона. К ним добавятся новые премьерные постановки. Одна из них – мюзикл “Еврейское счастье”, который готовит Егор Дружинин. В постановке заняты практически все актеры театра. Следующим эшелоном идет премьера по пьесе Александра Галина “Сирена и Виктория”, которую делает Валерий Кириллов, народный артист России. Далее ваш покорный слуга представит премьеру спектакля “Забыть Герострата!” по пьесе Григория Горина»,— поделился планами художественный руководитель театра.

Владимир Волков: «Главное – пройти нынешнюю ситуацию»

Мэр Ярославля Владимир Волков в онлайн-интервью рассказал корреспонденту “Ъ-Ярославль” о том, как город противостоит коронавирусу, о работе по ремонту дорог, об инвестиционных проектах, разрабатываемых в городе.

«Из последних серьезных соглашений – контракт, связанный со строительством жилого комплекса на улице Городской Вал на месте бывшего троллейбусного депо. Важно, что контракт заключен с ярославской компанией, налоги все останутся в городе. Благодаря этом контракту город получает полторы тысячи метров жилья для очередников, Горэлектротранс получает новую тяговую подстанцию, выходит на новый уровень безопасности энергетического хозяйства, мы обновляем новый подвижной состав. Компания взяла на себя нагрузку по разработке проекта пристройки к школе № 1, он находится в активной фазе. Благодаря таким серьезным продуманным взвешенным соглашениям в процессе реализации контракта в бюджеты разных уровней поступит порядка 300 миллионов рублей»,— отметил мэр Ярославля.

Наталья Рогоцкая: «Работаем в режиме неотложки»

В условиях распространения коронавируса, когда испытывает трудности весь бизнес, торгово-промышленная палата региона стала местом, куда стекается вся информация от предпринимателей. ТПП ведет «бизнес-терапию», в случае необходимости делает заключения о «форс-мажоре». Президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Наталья Рогоцкая в интервью “Ъ-Ярославль” заявила, что в кризисных условиях нужно действовать в режиме «неотложки», а власть должна в таких условиях вести себя как скорая помощь, которая имеет право нарушать правила дорожного движения, когда она летит на вызов.

«В настоящее время мы имеем шквал обращений по обстоятельствам непреодолимой силы или форс-мажору, увеличивающихся буквально в геометрической прогрессии. Хочу обратиться ко всем. Первое, что вы должны и обязаны сделать, — уведомить вашего контрагента о невозможности исполнения обязательства. Предупредите людей, этим вы проявите свою добропорядочность как стороны договора. ЯрТПП не свидетельствует “всю эту ситуацию в стране”, связанную с распространением коронавируса, как форс-мажор, как выдачу некой справки, которая решает все проблемы. Свидетельствуется неисполнение конкретного обязательства по конкретному договору»,— отметила госпожа Рогоцкая.

Анатолий Гулин: «Я обязательно сделаю прививку от коронавируса»

Заместитель председателя правительства региона, курирующий вопросы здравоохранения, Анатолий Гулин рассказал в интервью “Ъ-Ярославль” о том, как в регионе проходят прививочные кампании от гриппа и коронавируса, а также об эпидемиологической ситуации в области.

«Если у населения есть какая-то настороженность, чтобы ее развеять я первым сделаю прививку от коронавируса. Я сам и члены моей семьи четко прививаются по нашему национальному календарю. Человек, который не желает прививаться сам и не желает прививать своих детей, подвергает их жизни риску – это не нормально. Например, нельзя не делать прививки от дифтерии, так как при заболевании этой болезнью очень высокий процент летальности. Не привитый ребенок может умереть. Конечно, нужно прививаться, ограждать своих детей, самого себя от таких заболеваний, которые имеют высокую летальность. Это вопросы национальной безопасности, не только лично каждого»,– отметил зампред правительства региона.

Олег Захаров: «Никаких проблем с дистанционным голосованием не должно возникнуть»

В 2020 году по решению ЦИК, Ярославская и Курская области стали пилотными регионами, в которых на довыборах в Госдуму были применены технологии электронного дистанционного голосования. Председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров рассказал в интервью “Ъ-Ярославль” о том, как в регионе проходила подготовка к дополнительным выборам и к проведению электронного голосования.

«Никаких проблем с дистанционным голосованием не должно возникнуть, и оно будет простым для пользователей. Особенность технологии в том, что при электронном голосовании в режиме онлайн невозможно проконтролировать какой избиратель как проголосовал, тем самым исключается возможность давления на избирателя»,— рассказал председатель облизбиркома.

Елена Исаева: «Мне нужно было стать депутатом Народного хурала Бурятии»

В проходившем в 2020 году общероссийском конкурсе «Лидеры России» в номинации «Политика» победителем стала директор «Ресурсного центра поддержки НКО и гражданских инициатив» Ярославской области, доцент кафедры социального и семейного законодательства ярославского госуниверситета имени Демидова, заместитель председателя общественной палаты области Елена Исаева. В интервью “Ъ-Ярославль”, она рассказала о том, как проходила очная финальная часть в Москве и как ей удалось стать победителем конкурса, среди участников которого были и профессиональные политики, и крупные бизнесмены, в том числе, представители списка Forbes.

«Когда к нам приходили политики, самое интересное было даже не то, что они рассказывают, а как они общались между собой. Они представляли разные политические партии и было очень интересно смотреть как они пикируются, какие используют механизмы, чтобы доказать свою точку зрения, а порою и для того, чтобы подавить соперника. Это был супер-мастер-класс по умению вести переговоры»,— рассказала госпожа Исаева.

Андрей Алексеев: «Другого способа показать фильмы на большом экране сейчас нет»

В Ярославле этим летом открылся первый в городе автокинотеатр. Обычные кинотеатры Ярославля не работали из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Создать кинотеатр для автомобилистов решили руководители одного из кинотеатров Ярославля. О том, как проходит реализация нового для Ярославля проекта, в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал один из организаторов автокинотеатра, основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев. А сам киноклуб «Нефть» так и не открылся. Руководство ДК «Нефтяник», где он располагался, предложило киноклубу расторгнуть договор аренды.

«Площадка будет работать по принципу традиционного автокинотеатра. Картинка транслируется на большой уличный экран, звук распространяется по ФМ-частотам и принимается автомобилистами на магнитолы в машинах. Выбранная площадка рассчитана на 50 машин. Показы будут происходить исключительно в вечернее время, после заката солнца, поскольку нам нужна темнота»,— говорит господин Алексеев.

Валерий Холодов: «Регион полностью покрывает внутренние потребности по большинству сельхозпродуктов»

Сразу после окончания посевной кампании в Ярославской области о достижениях и планах региональных аграриев и представителей пищевой и перерабатывающей промышленности в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал заместитель председателя областного правительства, курирующий агропромышленный комплекс региона, Валерий Холодов.

«Уровень самообеспечения Ярославской области мясом, в том числе мясом птицы за 2019 год составил 94%, молоком – 78,9%, яйцом и яйцепродуктами – 300%, картофелем – 112%. По объему производимого куриного яйца область стабильно на первом месте в ЦФО, а в 2020 году – и на первом в стране»,— рассказал господин Холодов.

Альфир Бакиров: «В помощи нуждается весь бизнес»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров о проблемах, с которыми столкнулся бизнес региона в связи с пандемией коронавируса, и о том, что делается для поддержки предпринимателей – в интервью “Ъ-Ярославль”.

«Сегодня все прекрасно понимают, в какой ситуации находится бизнес, но власть стоит перед очень сложным выбором: на одной чаше весов - задача свести риск заражения к минимуму, на другой – дать людям возможность работать, а предпринимателям сохранить свое дело»,— говорит бизнес-омбудсмен

Дмитрий Пеньков: «Рассчитываем на поддержку Федерации»

О том, как реализуются в регионе экологические программы и сколько на это выделяется средств, а также о том, чем богата природа Ярославской области, в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Дмитрий Пеньков.

«Животный мир ярославских лесов насчитывает около 346 видов позвоночных животных, около 240 видов птиц и 50 видов млекопитающих. По данным прошлого года отмечено увеличение численности белок, сейчас в нашей области их насчитывается около 26 тыс. Немногим меньше в наших лесах обитает лосей и бобров – по 22 тыс. особей. Из птиц регион богат тетеревами, их насчитывается почти 38 тыс., более 31 тыс. утки кряквы и около 20 тыс. рябчиков»,— рассказал директор департамента.

Владимир Алексеев: «Спасательный круг для бизнеса»

Из-за пандемии коронавируса у многих ярославских предпринимателей резко упали доходы. Какие меры поддержки бизнеса сейчас предлагает государство? Кто ими вправе воспользоваться? Как их получить? Об этом в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

«Труднее всего приходится бизнесменам, которым не хватает денег на выплату кредитов и займов. Новый закон о кредитных каникулах позволит многим компаниям и индивидуальным предпринимателям отсрочить платежи на срок до полугода. Для этого нужно сообщить кредитору, что вы хотите отложить выплаты. Банк или иной кредитор обязан рассмотреть заявление и прислать измененный график выплат в течение пяти календарных дней. Кредитор не вправе вам отказать, если вы внесены в реестр МСП или зарегистрированы как ИП и код вашего бизнеса попал в список пострадавших отраслей»,— рассказал управляющий региональным отделением Банка России.