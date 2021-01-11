За мошенничество на 30 млн рублей осуждены бывшие сотрудники МУП «Горводоканал» Новосибирска

Сегодня Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику службы капитального строительства МУП «Горводоканала» Алексею Теплых и бывшему ведущему инженеру предприятия Валентину Клычникову. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала гособвинитель, помощник прокурора Центрального района Ксения Короед. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Алексею Теплых назначили два года восемь месяцев лишения свободы, Валентину Клычникову — три года. Срок оба будут отбывать в колонии общего режима.

В 2018 году сотрудники регионального главка МВД проверили выполнения контракта на 74,5 млн руб., заключенного в 2017 году МУП и ООО «Сибстройальянс» на строительство ветки водопровода длиной 700 м в Ленинском районе. По версии следствия, гендиректор «Сибстройальянс» Александр Еремин использовал при прокладке бывшие в употреблении трубы вместо новых, а начальник службы капитального строительства «Горводоканала» Алексей Теплых и ведущий инженер предприятия Валентин Клычников якобы завизировали акты выполненных работ. Как указывается в деле, в благодарность за подписание упомянутых документов Алексей Теплых получил от подрядчика топливную карту «Газпромнефть» на сумму 65 тыс. руб., а также стройматериалы на сумму около 115 тыс. руб. Валентину Клычникову на банковскую карту поступили 100 тыс. руб.

Следственный отдел ГУ МВД по Новосибирской области возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы). В марте 2019 года в офисе водоснабжающей организации прошли обыски и выемки документов. Глава «Сибстройальянса» Александр Еремин пошел на досудебную сделку. Выполняя ее условия, предприниматель не только признал вину, но и дал показания на своих предполагаемых сообщников. Дело в отношении коммерсанта выделили в отдельное производство. В августе 2019-го он был осужден на два с половиной года и уже досрочно вышел на свободу.

Константин Воронов