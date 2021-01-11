Не предотвратившие избиение заключенного сотрудники ГУФСИН в Кузбассе получили сроки

Два бывших и два отстраненных сотрудника одной из колоний ГУФСИН России по Кемеровской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщает следственное управление СК РФ по региону.

В марте 2019 года оперуполномоченные колонии и два инспектора отдела безопасности стали свидетелями того, как один заключенный избивал вновь прибывшего в колонию осужденного, который затем скончался от травм. При этом сотрудники не предприняли каких-либо мер для того, чтобы остановить избиение. Следствие выявило в этом факт злоупотреблений должностными полномочиями.

Обвиняемых по ходатайству следователя заключили под стражу, со следствием они не сотрудничали, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Суд приговорил каждого из обвиняемых к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на два года.

По факту гибели заключенного возбуждено другое уголовное дело по факту умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Игорь Лавренков, Кемерово