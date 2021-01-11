Не предотвратившие избиение заключенного сотрудники ГУФСИН в Кузбассе получили сроки

Два бывших и два отстраненных сотрудника одной из колоний ГУФСИН России по Кемеровской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В марте 2019 года оперуполномоченные колонии и два инспектора отдела безопасности стали свидетелями того, как один заключенный избивал вновь прибывшего в колонию осужденного, который затем скончался от травм. При этом сотрудники не предприняли каких-либо мер для того, чтобы остановить избиение. Следствие выявило в этом факт злоупотреблений должностными полномочиями.
Суд приговорил каждого из обвиняемых к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на два года.
По факту гибели заключенного возбуждено другое уголовное дело по факту умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).