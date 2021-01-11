Кубань в январе-ноябре 2020 года стала лидером в РФ по продажам подержанных пикапов

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года продали 2095 подержанных пикапов. Это на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По количеству проданных автомобилей этого типа Кубань занимает первое место в РФ с долей рынка в 5,37%. Годом ранее в регионе продали 2105 б/у пикапов (доля рынка – 5,51%).

На втором месте в рейтинге находится Москва (1827 пикапов с пробегом), замыкает первую тройку – Московская область (1575). Самую большую динамику прироста продаж показали Самарская область (+13,13%), Красноярский край (+8,24%) и Иркутская область (+7,6%).

Всего, по итогам 11 месяцев 20202 года объем рынка пикапов с пробегом в России вырос на 2% за январь-ноябрь 2020 года и составил 39 037 ед. техники.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в ноябре 2020 года продали 34 новых пикапа. Это на 47,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему продаж Кубань занимала шестое место в России с долей рынка в 3,23%.

Алексей Белянин