«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть тренды на финансовом рынке? Куда можно вложить миллион и более рублей? Что можно предложить инвесторам? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом управляющей компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Олег Богданов: Выходили китайские инфляционные данные, именно цены на продовольствие показали самую лучшую или опережающую динамику. Естественно, спрос на этот сегмент растет. Соответственно, можно ожидать и спрос на акции «ФосАгро». Какая перспектива с точки зрения цены?

Сергей Суверов: Я думаю, что рост где-то на 15% она может показать в этому году. Еще обратил внимание на дивидендную доходность, она тоже, в общем-то, лучше, чем в среднем по рынку. Компания заплатила в конце прошлого года рекордные квартальные дивиденды. То есть это еще и дивидендная история.

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