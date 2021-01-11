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Власти Казани усилили контроль за соблюдением масочного режима

С сегодняшнего дня, 11 января, в Казани усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Об этом на деловом понедельнике заявил глава комитета по транспорту города Айдар Абдулхаков.

«Несмотря на праздники, продолжались проверки наличия масок у пассажиров в общественном транспорте сотрудниками контрольно-ревизионной службы. Было проверено 720 транспортных средств, выявлено 215 нарушителей, которые исправились на месте. Контроль масочного режима с сегодняшнего дня будет усилен», — отметил господин Абдулхаков.

"Ъ-Казань"


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