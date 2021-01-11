На строительство школы в Волгодонске направили около 840 млн рублей

Стоимость контракта по строительству школы в Волгодонске составляет 839,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Подрядчиком является ООО «Югстроймонтаж».

Трехэтажное здание школы на 600 мест располагается в микрорайоне В-9. На участке будут построены стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисный корт, баскетбольная площадка и поле для мини-футбола. Сейчас на объекте выполнены работы по обустройству фундамента, а также построена подпорная стена. «Здание школы имеет Н-образную конфигурацию, основные работы сейчас сосредоточены на так называемой четвертой захватке: здесь уже завершено бетонирование подвала, готовы перекрытия первого и второго этажей. Подрядчик занимается перекрытием третьего этажа и устройством наружных стен из газобетона»,— говорится в сообщении. Планируется, что новая школа будет сдана в эксплуатацию в 2022 году.

По данным сервиса Kartoteka.ru ООО «Югстроймонтаж» учреждено в апреле 2012 года. Директором компании является Станислав Зубков. Чистая прибыль компании в 2019 году составила 8,2 млн руб.

Наталья Шинкарева