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Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

«Автодор» проанализирует транспортный поток на трассе «Скандинавия»

Госкомпания «Автодор» проанализирует транспортные потоки на реконструируемой трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба «Автодора», «выбор данного полигона для испытания и создания транспортных информационных систем и контроля передвижения автотранспорта обусловлен сложными метеорологическими условиями северного направления и высокой интенсивностью движения транспорта». На трассе устанавливается оборудование для обработки и передачи телеметрической информации. Она позволит обрабатывать данные о движении транспорта и определять возможные риски для водителей.

По данным «Интерфакса», оборудование для отслеживания трафика на «Скандинавии» устанавливало ООО «Глобальные системы автоматизации», управление данными будет вести ООО «Единый оператор ЦКАД».

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