Минобороны России не смогло взыскать неустойку с уфимского «НИИ Солитон»

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны России в удовлетворении иска к АО «НИИ Солитон» о взыскании 4,51 млн руб. неустойки. Как следует из решения суда, в июле 2018 года Минобороны заключило с «Солитоном» госконтракт на доработку аппаратных цифровых каналообразований П-266К для двух воинских частей. Контракт нужно было исполнить до 10 ноября 2019 года. Однако, как указал истец, научный институт затянул выполнение работ до июня 2020 года. Представитель «Солитона», в свою очередь, заявлял, что сроки исполнения контракта были сорваны из-за необходимости согласований с рядом подведомственных Минобороны учреждений, которые не были сторонами договора, и их отказами проводить типовые испытания аппаратных комплексов.

Суд согласился с доводами «Солитона».

НИИ «Солитон» входит в перечень стратегических предприятий России, специализируется на разработках и производстве оборудования для сетей и систем связи различных ведомств и общегосударственного назначения. По данным СПАРК-Интерфакс, совладельцами АО являются ООО «Управление ресурсами» (принадлежит Дамиру Мугинову), ООО «Инвест-проект» (владелец — Хамид Валишин) и ООО «Уни-строй» (принадлежит Альбине Низамовой). Выручка предприятия в 2019 году составила 694,55 млн руб., чистая прибыль — 5,03 млн руб.

Майя Иванова