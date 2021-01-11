В Перми проверят все строительные ограждения и конструкции возле жилых домов

В Перми началась проверка состояния временных строительных ограждений, вызванная недавним обрушением перекрытий возле дома на ул. Краснова, приведшей к гибели женщины.

Как сообщается пресс-служба администрации Перми, проверкой безопасности временных строительных конструкций и ограждений занимаются работники административно-технической инспекции. Также усилен контроль за уборкой снега и наледи с крыш зданий.

ЧП на улице Краснова, 25, произошло в минувшую субботу. Обрушившиеся строительные конструкции травмировали двух женщин. Одна из них вчера скончалась в реанимации краевой клинической больницы. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Ремонтные работы в доме выполняла компания «АудитЭнергоПроект». По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года. Ранее в фонде капремонта Пермского края утверждали, что во время новогодних праздников работы на доме не проводились.

Сегодня стало известно об отставке директора краевого фонда капремонта Дмитрия Баранова. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщил телеграм-канал «Компрос», заявление было написано после ЧП на ул. Краснова.