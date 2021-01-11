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И. о. гендиректора краевого Фонда капремонта может стать экс-глава Кировского района

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капремонта Пермского края станет бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. Об этом пишет Business Class со ссылкой на свой источник. В самом Фонде пока не называют, кто будет назначен и. о. руководителя. В пресс-службе организации пояснили, что сообщат об этом в ближайшее время.

Ранее стало известно, что руководивший краевым Фондом капремонта с 2017 года Дмитрий Баранов завтра покинет должность. У руководства края не раз возникали претензии к работе данной структуры, и ЧП на ул. Краснова стало последней каплей. В минувшую субботу у дома по ул. Краснова, 25 обрушились строительные конструкции, в результате чего две женщины получили серьезные травмы. Одна из них вчера скончалась в реанимации краевой клинической больницы.

Владимир Хлебников ранее занимал должность командира полка ДПС ГИБДД УВД города Перми. В 2016 году он был назначен начальником контрольно-аналитического департамента пермской администрации. В 2017-м возглавил администрацию Кировского района. Летом 2020 года господин Хлебников покинул должность главы района. Тогда сообщалось, что, по одной из версий, он нашел работу за пределами Пермского края.

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