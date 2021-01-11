В Татарстане выявили 90 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 90 новых случаев COVID-19, из них два оказались завозными, 88 – контактными.23 человека госпитализированы, остальные получают лечение на дому. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — один ребенок и 40 человек старше 60 лет. В Казани выявили 52 новых случая, в Набережных Челнах — девять, в Зеленодольском районе — пять, в Нижнекамском— четыре, в Алексеевском и Бугульминском — по три, в Апастовском — два, в Бавлинском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, Чистопольском и Ютазинском — по одному.

Всего в Татарстане выявили 14 273 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 11 041, в том числе 18 за минувшие сутки. Скончались 207 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"