«Спартак» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч КХЛ 11 января

11 января «Спартак» встретится с «Локомотивом» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнется в 19:30 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Спартак»

Красно-белые набрали 48 очков в 44 матчах и идут на 7-м месте в Западной конференции. Команда Олега Знарка в последних матчах потерпела поражения от московского «Динамо» (0:6), рижского «Динамо» (2:5) и магнитогорского «Металлурга» (3:4), после чего выиграла у «Трактора» (6:2) и «Йокерита» (4:1).

В списке травмированных у москвичей Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин, Йори Лехтеря и Александр Никишин.

В какой форме «Локомотив»

За последние 2 недели ярославская команда проиграла «Йокериту» (3:4 ОТ), «Торпедо» (5:6), но взяла верх над «Витязем» (7:1), «Сибирью» (3:2) и СКА (4:1). Подопечные Андрея Скабелки занимают третью строчку в Западной конференции, набрав 59 баллов в 42 играх.

«Железнодорожники» Егор Аверин и Павел Кудрявцев пропустят матч со «Спартаком» из-за повреждений.

Очные встречи «Спартака» и «Локомотива»

Ярославцы выиграли у «Спартака» все три матча в этом сезоне – 7:2, 2:1 ОТ и 1:0 Б. В последних 10 играх «Локомотив» взял верх 7 раз, 3 победы у красно-белых.

На что поставить?

На тотал больше 5.5 за 2.20

После новогодней паузы обе команды набрали отличный ход, выдали победные серии и в понедельник захотят их продолжить, поэтому встреча получится бескомпромиссной. Соперники любят и умеют действовать в зрелищной атакующей манере, поэтому в отличие от двух последних очных встреч последняя игра оппонентов в этом регулярном чемпионате будет результативной. Больше 5 шайб забивали в 4 из 5 последних матчах «Спартака», как и в 4 из 5 предыдущих выездных матчах «Локомотива».

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