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На Кубани выявлено 193 новых случая COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 193 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших – 148 человек, скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии в регионе заболели 29790 человек, выздоровели 20182 человека.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (59 человек), в Сочи – 28, в Анапе – 10 новых случаев. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 524,9. Всего за время пандемии на Кубани скончались 1097 пациентов с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар


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