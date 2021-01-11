В Ростовской области за сутки зафиксировали 390 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 390 случаев коронавируса, сообщает пресс служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове — 156. В Батайске выявлено 14 случаев заражения, в Шахтах — 11, в Новошахтинске и Таганроге — по 10. Девять случаев выявлено в Азовском районе, в Волгодонске, Куйбышевском и Миллеровском районах — по восемь, в Зерноградском, Зимовниковском, Красносулинском, Песчанокопском, Сальском районах — по семь, в Белокалитвинском, Веселовском, Мясниковском, Орловском и Тарасовском районах — по шесть, в Гуково, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Аксайском, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах — по пять, в Багаевском, Верхнедонском, Егорлыкском, Неклиновском, Пролетарском, Целинском и Шолоховском районах — по четыре. По три новых случая заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Азове, Волгодонском, Кагальницком, Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Морозовском и Обливском районах, по два случая — в Ремонтненском и Чертковском районах.

За сутки в регионе выздоровели 340 человек. Умерли восемь человек.

По состоянию на утро 11 января количество заболевших в области превысило 55,9 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1332. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. За весь период выздоровели более 45,9 тыс. человек, умерли 2 216 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева