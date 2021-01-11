Коронавирус в Ярославской области: еще 190 человек заболели и шестеро умерли

В Ярославской области за сутки произошло еще шесть смертей от коронавируса. Скончались женщины 1939, 1949, 1957 и 1973 годов рождения, и мужчины 1947 и 1953 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 184 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 11 января, в регионе официально подтверждено 24375 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 22902 человека выздоровели. 240 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 1986 человек, из них 756 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1230 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12019 человек. На втором месте Рыбинск — 3315 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1371 случай заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 162, 135 и 122 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведен 2801 тест на COVID-19. На карантине находятся 7715 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов