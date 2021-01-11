Акционеры КТК утвердили уход компании с биржи

Внеочередное собрание акционеров кемеровского ПАО «Кузбасская топливная компания» утвердило внесение изменений в устав компании, которыми она утрачивает свой публичный статус. Как сказано в сообщении КТК, акционеры также приняли решения, что компания обратится в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, и с заявлением о делистинге всех акций ПАО.

В собрании, которое проводилось в заочной форме, приняло участие 99,657% всех акционеров КТК, участники, обладавшие 98,92 млн голосов, поддержали указанные решения.

В понедельник акции КТК на Московской бирже торговались в районе 160 рублей за одну бумагу.

Игорь Лавренков, Кемерово