СвЖД открывает новые остановки на маршруте Пермь — Краснокамск

На маршруте электропоездов «Ласточка» Пермь II — Краснокамск откроются две новые остановки. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Свердловской железной дороги.

С завтрашнего дня поезда будут останавливаться на станции Пермь-Сортировочная и остановочной платформе Промучасток. Из-за этого незначительно изменится расписание: из Краснокамска «Ласточки» будут отправляться в 06:42, 07:40 (по рабочим дням), 10:20 (по выходным дням), 15:01, 17:17, 18:37. Из Перми — в 13:55, 15:20, 17:23, 18:54, 20:46. Время отправления и прибытия электричек в Краснокамск состыковано с графиком общественного транспорта.