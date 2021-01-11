В Черноземье снижается ежесуточная статистика по заболевшим COVID-19

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 11 января сообщил о 1242 заболевших за последние сутки (10 января штаб информировал о 1248 случаях) в Черноземье. Общее число инфицированных в макрорегионе составило 157,614 тыс., из которых выздоровели - 136,867 тыс. (498 - за сутки) , летальных случаев уже - 2680 (20).

Так, в Белгородской области за сутки вирус подтвердился еще у 181 пациента, а общее число инфицированных выросло до 23,867 тыс. Новых выздоровевших - 57, а всего уже - 21,05 тыс., умерли за сутки два пациента с коронавирусом, за весь период наблюдений - 282.

В Воронежской области диагноз подтвердился еще у 392 граждан, всего уже у 50,497 тыс. Новых выздоровевших - 94, а всего у 45,137 тыс., летальных случаев восемь, а с начала пандемии - 1276 жителей региона не перенесли болезнь.

В Курской области - еще 171 заболевший, а всего - 22,71 тыс. Новых выздоровевших - 69, всего - 19,981 тыс., умерли с начала пандемии в регионе 319 пациентов с коронавирусом.

В Липецкой области - еще 166, а всего - 17,853 тыс. заболевших. Новых выздоровевших - 14, а всего - 13,07 тыс., летальных случаев за сутки пять, а за весь период уже 299.

В Орловской области - еще 174, а всего - 23,275 тыс. Новых выздоровевших сразу 104, а всего - 20,576 тыс., умерли за сутки два пациента с коронавирусом, а с начала пандемии уже 292.

В Тамбовской области - еще 158 подтвержденных случаев, а всего - 19,412 тыс. заболевших. Новых выздоровевших - 160, а всего - 17,053 тыс., не справились с недугом за сутки трое пациентов, а с начала пандемии - 212 пациентов в регионе.

О том, как меняется статистика по заболеваемости коронавирусом в Черноземье, смотрите в спецпроекте «Ъ».

Андрей Цветков