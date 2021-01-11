Более 1,5 млрд рублей выделили на развитие нижегородского животноводства в 2020 году

Объем субсидий на развитие животноводства в Нижегородской области в 2020 году вырос почти на 7% по сравнению с уровнем предыдущего года. На эти нужды выделили 1,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Средства пошли на развитие мясного и молочного скотоводства.

Объемы производства молока и мяса в регионе за весь 2020 год еще не подсчитаны. Известно, что за январь-ноябрь было получено более 527 тыс. т молока (+4,2% к уровню предыдущего года) и более 131 тыс. т мяса (+2%).

По словам главы регионального минсельхоза Николая Денисова, за счет субсидий сельхозпроизводители не только наращивают производство продукции, но и улучшают ее качество. «Модернизация животноводческих объектов, внедрение современных технологий позволяют повысить уровень производства сельхозпродукции. В свою очередь качественное сырье – молоко, мясо - лежит в основе стабильной работы перерабатывающих предприятий»,— рассказал Николай Денисов.

Анастасия Еремина