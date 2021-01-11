В Казани построят комплекс по гимнастике и центр баскетбола

В Казани в этом году планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике и акробатике и центр баскетбола. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Комплекс появится на территории ЖК «Салават купере», а центр баскетбола откроется в ЖК «Весна». Кроме того, в городе планируют оборудовать баскетбольно-волейбольные площадки на территории школ №43 и №41, площадки для мини-футбола на территории татарско-русской школы №65 и на территории спорткомплекса «Ак Бурэ».

Также в Казани продолжают проектировать крытый ледовый дворец на улице Гаврилова, Центр пляжных видов спорта на улице Хакима и спорткомплекс по дзюдо на территории СШОР «Тасма».

"Ъ-Казань"