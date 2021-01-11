Прокуратура выявила нарушения прав медработников сибирских регионов

Прокуроры выявили нарушения прав медработников в Новосибирской, Томской областях, Кузбассе, Республике Тыва, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

В Новосибирской области в ГБУЗ «Усть-Таркская» и «Чановская ЦРБ» семерых работников не добавили в состав специализированных стационаров. В итоге они, оказывая медпомощь больным COVID-19, не получали стимулирующие выплаты. В Кузбассе также дополнительные выплаты не получили два врача-рентгенолога ГБУЗ «Юргинская районная больница». Главным врачам медицинских учреждений внесли представления.

Кроме того, в отношении ОГБУЗ Томской области «Колпашевская районная больница» возбудили дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). «По представлению прокурора шести работникам, участвовавшим в оказании медпомощи пациентам с COVID-19, выплачены стимулирующие выплаты на сумму 510 тыс. руб., виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности»,— уточняет ведомство.

В Республике Тыва по требованиям прокуроров сотрудникам медучреждения выплатили 17,5 млн руб.

Ранее, “Ъ”сообщал о том, что правительство продлилит на 2021 год выплату федеральных доплат медицинским работникам. На дополнительные средства могут рассчитывать врачи, средний и младший медперсонал и другие сотрудники системы здравоохранения, занятых лечением больных с коронавирусом.

Екатерина Лукашевич