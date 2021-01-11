В поликлинике №2 Ярославля объяснили причину большой очереди

В понедельник, 11 января в СМИ и соцсетях сообщалось о большой очереди, образовавшейся в поликлинике №2 города Ярославля, расположенной на улице Угличской. Больше всего пациентов скопилось в отделе сдачи анализов. По словам очевидцев, очередь здесь насчитывало около 160 человек.

В поликлинике рассказали, что очередь возникла из-за того, что утром к одному времени на прием пришло много людей. По словам специалистов поликлиники, большинство пациентов были записаны на определенное время. Однако многие пришли в 8 часам утра, ко времени начала приема, что и вызвало появление очереди. В поликлинике уточнили, что в кабинете забора крови пациентов принимали пять медсестер и уже через час после начала приема очередь уменьшилась.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по похожим причинам возникала большая очередь в поликлинике больницы имени Семашко Красноперекопского района. В региональном департаменте здравоохранения и фармации сообщили, что очередь возникла из-за того, что многие пациенты пришли утром на первичный прием в одно время.

Антон Антонов