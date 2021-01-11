В Новороссийске мошенник обманул моряков на 1,5 млн рублей

Житель Новороссийска предстанет перед судом за обман граждан, которые хотели устроиться на работу в одну из морских компаний, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Злоумышленник брал деньги якобы за помощь в получении работы, а затем переставал выходить на связь.

По данным полиции, от действий афериста пострадали семь местных жителей, сумма ущерба составила 1,5 млн руб. Злоумышленнику, который находится на подписке о невыезде, предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар